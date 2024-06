Elkann fa l’Agnellino soltanto per impietosire

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 1 giugno 2024) Il rampollo confida ad «Avvenire» le violenze subite da piccolo dalla madre. Una storia strappalacrime ma che non ci basta: deve spiegare come ha ottenuto il controllo dell’impero ex Fiat. Ed evitare di farci la lezione sull’attaccamento della sua famiglia a Torino. .