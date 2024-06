Dramma ad Agrigento trovato un cadavere tra le sterpaglie

Fonte : feedpress.me di 1 giu 2024

Il corpo è in avanzato stato di decomposizione e non è stato ancora identificato. Il cadavere di un uomo è stato trovato, fra l’erba alta oltre il guardrail, a ridosso del giardino botanico nel quartiere di Bonamorone ad Agrigento, in via Gramsci.

