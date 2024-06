Fonte : infobetting di 1 giu 2024

C’è una sola squadra che al momento riesce a tenere il passo della capolista Malmo, ed è il Djurgarden di Bergstrand secondo in classifica a -6. Padroni di casa che vengono da 6 vittorie consecutive e che quest’oggi affrontano in casa l’Hammarby di Hellberg, squadra che con 2 vittorie interne si è portata al quarto posto in classifica.

Djurgarden-Hammarby domenica 02 giugno 2024 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici