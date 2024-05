Fonte : ildenaro di 1 giu 2024

Il periodo di raccolta dei dati è andato da aprile 1993 a gennaio 1996 e l’analisi dei dati ha avuto luogo da giugno 2018 a novembre 2023. L’analisi degli scienziati – esperti di diverse istituzioni, dal Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, all’Harvard TH Chan School of Public Health, a Boston, fino alle università di Uppsala in Svezia e l’Eth di Zurigo – si è concentrata su 33 biomarcatori ematici, (come valori di lipidi, infiammazione, resistenza all’insulina e metabolismo, e così via).

Dieta mediterranea riduce rischio mortalità per le donne lo studio