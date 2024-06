Diamond League Stoccolma 2024 in tv | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Rimane in Scandinavia la Wandadileggera, che dopo i Bislett Games di Oslo si sposta in Svezia, a, per la settima tappa in programma domenica 2 giugno. Nel massimo circuito mondiale i migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in pista e in pedana per proseguire la preparazione in vista dei Giochi Olimpici di Parigi di luglio e agosto. Per l’Italia saranno presenti tre atleti per quello che sarà l’ultimo test ufficiale prima degli Europei di Roma. Si tratta della recordman nazionale dei 100 metri Zaynab Dosso, di Chituru Ali nei 100 metri al maschile e infine Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, che vuole riscattarsi dopo una prova opaca a Oslo. Tra le stelle internazionali ci sarà il padrone di casa Armand Duplantis, alla ricerca di un nuovo record del mondo nel salto con l’asta, il detentore del record mondiale del lancio del disco Mykolas Alekna, Alison dos Santos nei 400 ostacoli dopo la vittoria di Oslo e Shericka Jackson nei 200 metri, solo quinta in Norvegia.