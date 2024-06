De Sanctis nuova PROPOSTA per il suo futuro | la CHIAMATA arriva da un club prestigioso all’estero

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 1 giugno 2024) Deper il suo: lada unche giocaIldi Depotrebbe essere in Turchia. Come riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Besiktas ha avuto già dei colloqui con l’ex dirigente della Salernitana. Ildella città di Isanbul sta attuando diversi cambiamenti in .