Dalla Regione arrivano 22 milioni dai fondi FSC per Duomo e Chiostro di Monreale

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di sabato 1 giugno 2024)– Duee 200 mila euro daiFSC per interventi di restauro neldi. Ne dà notizia il deputato regionale Marco Intravaia. Nel dettaglio, un milione andrà per il recupero del colonnato del, un milione e 200 mila euro per il restauro dei mosaici nelle navate del (live.it) .