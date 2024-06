Fonte : fanpage di 1 giu 2024

. Via libera, quindi, ad appartamenti più piccoli, meno illuminati e con soffitti più bassi. "Tanti studenti già oggi vivono in case da venti metri quadri", ha detto il ministro Matteo Salvini: ora che il suo decreto Salva casa arriva in Parlamento per la conversione in legge, la Lega proverà a modificarlo per cambiare anche i criteri di abitabilità.

Cosa vuole fare Salvini con il dl Salva casa per rendere abitabili i seminterrati da 20 metri quadri