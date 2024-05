Fonte : ilnapolista di 1 giu 2024

twitter. Il presupposto migliore in assoluto per rinascere, crescere e risvegliare l’orgoglio degli ex campioni d’Italia. Il Napoli, nel frattempo, studia un vero colpo di teatro e valuta la presentazione del tecnico in grande stile: già sondata la disponibilità del Real Teatro di San Carlo, uno sguardo su piazza del Plebiscito e un altro sul Maschio Angioino, per martedì.

Conte al Napoli il lavoro degli avvocati è finito | può essere annunciato in qualsiasi momento Pedullà