Colle | Fare memoria della Liberazione

(Di sabato 1 giugno 2024) 10.05 "Nel 1946 la scelta del popolo italiano per la Repubblica scrisse una pagina decisiva di democrazia e pose le basi per un rinnovato patto sociale, che avrebbe trovato articolazione nella Carta costituzionale.Esito cui si giunse dopo i tragici eventi bellici e la lotta didal nazifascismo".Così il PresidenteRepubblica Mattarella in un messaggio inviato ai Prefetti affincé se ne facciano interpreti nelle iniziative locali per il 2 giugno "del lascito ideale di quegli avvenimenti fondativi è dovere".