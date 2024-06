Fonte : calcionews24 di 1 giu 2024

Dani Carvajal è stato premiato come il migliore giocatore della finale di Champions League: decisivo il suo gol Dani Carvajal è stato nominato dalla UEFA come migliore in campo nella finale di Champions League vinta dal Real Madrid contro il Borussia Dortmund.

Champions League è Carvajal l’MVP della finale