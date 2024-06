Caterina Caselli | | Non me l’aspettavo Vivo un momento davvero stupendo

Fonte : quotidiano di 1 giu 2024

"Sono felice e onorata, davvero non me l’aspettavo!", ha dichiarato Caterina Caselli appena avuta la notizia della nomina a Cavaliere del Lavoro. Una reazione compassata e formale, anche se quel punto esclamativo inserito nella dichiarazione diffusa alle agenzie esprime tutta la sorpresa della Signora, 78 anni, per l’onorificenza raggiunta.

