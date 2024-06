Cartoons on the bay l’arte di Bessoni | Io anima nera del Festival

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 1 giugno 2024) (Adnkronos) – Oggetti inti e oscuri che prendono vita, i temi hanno sempre un aspetto macabro, magico e inquietante, la tecnica della 'stop-motion' per Stefanoè "l'dell'zione". L'artista è protagonista a 'On The Bay' con la mostra 'Stefano. Stop-motion e altre scienze inesatte" a cura di Lorenza Fruci. Regista cinematografico, .