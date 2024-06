Cartoons on the bay a ‘Pelikan Blue’ il Pulcinella come miglior film

Fonte : sbircialanotizia di 1 giu 2024

La giuria internazionale premia l'Italia e Bruno Bozzetto con 'Sapiens?' Con una storia di viaggio tra avventura e sperimentazione l’ungherese 'Pelikan Blue', diretto di László Csáki, si aggiudica il Pulcinella Best Animated Feature nella 28esima edizione di 'Cartoons On The Bay', il festival di animazione promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione.

