Capodimonte come Montmartre In via Podesti adesso c’è il Piano C

(Di sabato 1 giugno 2024) "Un luogo dove l’arte si ammira, in un quartiere che parla di storia e contemporaneità". E’ ilC, nuovo progetto appena inaugurato in via33, nato su iniziativa di Nicoletta Carnevali, architetta e curatrice di festival ed eventi culturali insieme al socio Alessandro Moscatelli. Uno spazio espositivo e laboratoriale, ma anche un luogo di incontro dove l’arte si guarda e si fa. Un luogo di fermento, dove non porre limiti alla creatività, nel quale le idee si moltiplicano e prendono forma.C sarà anche la sede operativa di ‘Similitudini Festival’, rassegna dedicata alla poesia e ai suoi legami con le altre arti, in scena dal 2017 a Jesi. "Vorremmo trasformarein una piccola– dicono Carnevali e Moscatelli – Abbiamo scelto non a caso questo quartiere per realizzare un sogno che culliamo da tempo.