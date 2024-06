Fonte : metropolitanmagazine di 1 giu 2024

La stagione che verrà sarà decisiva per il difensore che difficilmente resterà nella Capitale. Le parole dell’albanese Intanto, il difensore della Roma ed ex Sassuolo non ha trattenuto tutta la sua gioia per essere entrato tra i preconvocati dell’Albania per Euro2024.

Calciomercato Parma un difensore da rilanciare | il colpo