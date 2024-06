Fonte : calcionews24 di 1 giu 2024

Il giornale francese ha infatti spiegato. Clamorosa indiscrezione de L’Equipe che avrebbe rivelato le intenzioni di Kvicha Kvaratskhelia, promesso sposo del PSG Se per il Napoli sono giorni di grande entusiasmo per l’arrivo ormai certo di Antonio Conte, i tifosi azzurri dovranno far fronte secondo L’Equipe di una dolorosa cessione ovvero quella di Kvicha Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli BOMBA dalla Francia | Kvaratskhelia ACCETTA il Paris Saint-Germain