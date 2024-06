Fonte : calcionews24 di 1 giu 2024

Calciomercato Milan, Fofana dirà ADDIO al Monaco! Spunta la VALUTAZIONE del centrocampista francese in vista dell’estate Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco, è uno degli obiettivi del calciomercato Milan per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione in un contesto di vera e propria rivoluzione.

Calciomercato Milan TUTTO PRONTO per trattare l’acquisto di QUEL GIOCATORE in estate