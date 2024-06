Fonte : calcionews24 di 1 giu 2024

Calciomercato Juve, per Miretti spuntano due club di Serie A. Ecco le novità sul centrocampista bianconero in vista dell’estate Gianluigi Longari ha parlato del calciomercato Juve in uscita: Fabio Miretti, infatti, sarebbe nel mirino di due squadre di Serie A.

Calciomercato Juve Miretti LASCERA’ i bianconeri? Due club italiani sul centrocampista