Calciomercato dalla Francia | Kvara ha detto sì al Psg la posizione del Napoli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilha raggiunto l’accordo con Antonio Conte per la panchina della prossima stagione e sul frontesi preannunciano interessanti novità. Secondo voci provenientiKhvichatskhelia avrebbe“sì” all’offerta presentata dal PSG. Come conferma “L’Equipe”, l’attaccante georgiano delavrebbe accettato l’offerta del club parigino che è alla ricerca di un sostituto di Kylian Mbappè. Ladel club Secondo quanto scrive L’Equipe ora il Psg sta cercando l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis. Il contratto del calciatore è in scadenza al 30 giugno 2027 ed il club partenopeo è al lavoro per il rinnovo visto che l’attaccante georgiano è indicato come uno degli uomini chiave della squadra di Conte.