Calcio Storico Fiorentino 2024 Verdi – Azzurri oggi in tv | canale orario e streaming semifinale

(Di sabato 1 giugno 2024) Alle 18:00 di, sabato 1° giugno, idi San Giovanni e glidi Santa Croce scenderanno in campo in occasione della primadell’edizionedel. Un appuntamento attesissimo a Firenze e non, che sarà possibile seguire in diretta esclusiva su Dazn (su tutto il territorio nazionale), oltre che su Toscana TV,11 e Firenze TV,80 per quel che concerne il territorio toscano. Omaggio ai grandi calcianti del passato per quel che riguarda i Magnifici Messeri. Per sabato 1° giugno Gabriele Ceccherelli detto Zena e Gianluca Lapi. Per domenica 2 giugno Alessandro Franceschi detto Ciara e Maurizio Barni. La vincente di questa sfida andrà ad affrontare nella finale del 15 giugno una tra i Rossi di Santa Maria Novella (vincitori della scorsa edizione) e i Bianchi di Santo Spirito.