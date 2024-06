Calcio | Amichevoli Test Coppa AmericaMessico okCosta Rica-Uruguay 0-0

Fonte : ilgiornaleditalia di 1 giu 2024

Vince il Messico che, a Chicago, batte 1-0 la Bolivia grazie alla rete di Efrain Alvarez al 47° . I messicani battono 1-0 la Bolivia, a San Joè nessun gol per la Celeste di Bielsa ROMA - Amichevoli internazionali in vista della Coppa America, in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti.

