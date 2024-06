Fonte : velvetmag di 1 giu 2024

Lancia Commence, una linea di prodotti per la cura dei capelli Over 40. Brooke Shields lancia una nuova linea per prodotti per capelli Over 50 Tutto ha avuto inizio durante la pandemia per Brooke Shields, che tramite Instagram ha fondato una community al femminile con il nome di Beginning Is Now.

Brooke Shields promuove una linea di capelli per Over 50