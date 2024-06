Fonte : ilgiornaleditalia di 1 giu 2024

La ragazza vuole infatti utilizzare solo il cognome della madre e ha deciso di rivolgersi a un giudice per eliminare in via definitiva quello . Ha atteso di compiere 18 anni (lo scorso 27 maggio) Shiloh Nouvel, prima figlia naturale di Brad Pitt e Angelina Jolie, e per lei è già tempo di rivoluzioni.

Brad Pitt la guerra dei suoi figli per portare solo il cognome materno di Angelina Jolie