Fonte : ilrestodelcarlino di 1 giu 2024

Per amore, passione, se non altro’. Toccante vedere un grande imprenditore così commosso per una salvezza’. Anche con gli investimenti: ‘Abbiamo un immobile turistico ricettivo: diventerà foresteria per i giocatori’.

Bosco | Mercato di qualità per la Vis E poi contratto prolungato a Stellone