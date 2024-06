Bollate cuccioli abbandonati dentro un sacchetto

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 1 giugno 2024)di caneun. Sono stati trovati da alcuni passanti in via Origona, poi è intervenuta la Polizia locale. E’ stato davvero sconcertante il ritrovamento che hanno fatto alcuni podisti domenica mattina a Castellazzo, all’incrocio tra la via Origona e il canale scolmatore. Camminando lungo l’alzaia dello scolmatore, all’altezza di una .