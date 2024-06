BMX Europei 2024 | eccellente quinta posizione per Pietro Bertagnoli a Verona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Giornata di finali in quel di: l’Italia ha ospitato glidi BMX ed oggi sono andati in scena gli ultimi atti per quanto riguarda la gara olimpica della race. Tra gli uomini gran prestazione da parte diche centra la finalissima e termina al quinto posto. Doppietta francese con Arthur Pilard che supera Mathis Ragot Richard, terzo lo svizzero Cedric Butti. In casa azzurra da sottolineare anche la nona piazza di Giacomo Fantoni che ha sfiorato la finale, escluso per centesimi. Tra gli under 23 vince ancora la Francia con Alexis Pieczanowsky. Centra l’ultimo atto Albert Groppo che chiude ottavo. Al femminile vince la Svizzera con Zoe Claessens davanti all’olandese Laura Smulders e all’altra elvetica Nadine Aeberhard.