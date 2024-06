Biglietti Atalanta-Real Madrid Supercoppa Europea 2024 | dove trovarli prezzi e come si comprano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Le informazioni suidi: ecco, isi. La partita, un ennesimo appuntamento con la storia per la Dea, si giocherà allo Stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia, mercoledì 14 agosto alle 21:00, con diretta tv su Sky. I tifosi bergamaschi, però, vorranno essere presenti dal vivo in terra polacca e l’Uefa ha già reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per la partita contro la formazione spagnola, che ha battuto in finale di Champions gli avversari del Borussia Dortmund. L’è noto, giocherà la SuperCup in quanto vincitrice dell’Europa League.: TUTTE LE INFORMAZIONI Per il pubblico neutrale e per le due squadre sono messi in vendita 48.