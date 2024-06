Benevento-Carrarese cancelli aperti in anticipo | tutte le info per raggiungere lo stadio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoComplice il notevole afflusso di pubblico previsto per domani sera, ilattraverso il proprio sito web ha fatto sapere che “le porte del Ciro Vigorito saranno aperte a partire dalle ore 19:00. Si invitano gli spettatori, al fine di evitare lunghe file ed attese, di anticipare l’arrivo allo. Si ricorda che per disposizione di Ordine Pubblico, la Curva Nord locale resterà chiusa. Inoltre sirma che, il giorno gara, i botteghini delloCiro Vigorito resteranno chiusi per disposizione di Ordine Pubblico”. Per la gara di domani sera (ore 21), inoltre, il Comune ha previsto un piano traffico straordinario (LEGGI QUI) e sarà attivo un servizio navetta gratuito (TUTTI I DETTAGLI). L'articoloinleperloproviene da Anteprima24.