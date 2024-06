Fonte : comingsoon di 1 giu 2024

La Forrester ha comunicato a Hope la sua volontà di chiudere per sempre la Hope for The Future. Sarà per vendetta verso la Logan o ci saranno altre ragioni? Scopriamo quello che sappiamo sugli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane | Steffy taglia i fondi e chiude la Hope for The Future