Bari 38enne ucciso da colpi d’arma da fuoco al torace alla periferia di Ceglie

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 1 giugno 2024) Trovato in una struttura in disusodi. In corso indagini della Squadra Mobile della Questura Un uomo di 38 anni di origine indiana è statoieri sera ad'arma dain una struttura in disusodidel Campo, quartiere di. La polizia è intervenuta sul .