Fonte : lanazione di 1 giu 2024

Incidente nel primo pomeriggio di ieri, alla rotonda che collega via Petrarca, largo Martiri delle Foibe e via Porta Buia. Un autobus di Autolinee Toscane ha travolto un furgone del corriere Bartolini, fermo per le consegne, che è stato scaraventato addosso alle piante che costeggiano via Petrarca.

Autobus di linea travolge furgone Traffico bloccato