Atletica al Camparada si sfidano in 250 È la 13ª edizione dei Gast Olympics

(Di sabato 1 giugno 2024) La G.a.s.t. onlus di Reggio organizza per oggi pomeriggio al campo d’di via Melato la 13ªdi, manifestazione sportiva rivolta a bimbi, adolescenti e adulti con disabilità intellettiva e relazionale, ma anche agli atleti Fidal delle categorie Esordienti (6/10 anni). La giornata è organizzata in collaborazione con la federazione e conReggio. E’ un’occasione che vedrà coinvolti circa 250 partecipanti, per condividere e sostenere l’impegno dell’associazione che da anni organizza manifestazioni sportive finalizzate a favorire la partecipazione e l’avviamento allo sport di persone con disabilità. Ritrovo alle 15, inizio gare alle 16 su 50, 80 e 300 metri piani, salto in lungo, lancio del vortex e staffetta.