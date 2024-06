Assalto al raduno di ultradestra in Germania Islamista accoltella sei persone | catturato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) A viso scoperto, un giovane afghano armato di coltello si è avventato all’improvviso su un gruppo, correndo nella piazza del mercato di Mannheim, in. Ha ferito sei, riducendo un agente quasi in fin di vita. E il bilancio avrebbe potuto essere più grave se non ci fossero stati diversi tentativi di bloccarlo, fino al colpo esploso da un poliziotto che lo ha neutralizzato. Fra i bersagli, un noto attivista anti-islamico, colpito alla gamba e al volto, ma fuori pericolo. È successo tutto a pochi minuti dall’inizio di undel movimento civico ‘Pax Europa’, noto per le sue tesi anti-islamiche. L’afghano di 25 anni, Sulaiman A., ha ferito in particolare Michael Stuerzenberger, ex portavoce della Csu di Monaco ed oggi noto come attivista dalle tesi radicali.