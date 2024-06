Alex Perez nuovo nome per la difesa dell’Inter! Ma la concorrenza è alta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024)Pérez, promettente difensore della cantera del Real Betis, sta attirando l’attenzione di alcuni dei principali club italiani. Inter su tutti, ma come evidenziato da Relevo, la. OBIETTIVO IN– L’Inter è stata la prima a manifestare un forte interesse perPérez. Il club milanese, sempre alla ricerca di giovani talenti da integrare nella propria rosa, vede inPérez un possibile rinforzo per il futuro dellanerazzurra. La capacità diPérez di adattarsi sia come centrale che come terzino lo rende un’opzione molto versatile per l’allenatoreobiettivo in, ma c’è! NON L’UNICA – Tuttavia, l’Inter non è l’unica squadra italiana ad avere messo gli occhi sul giovane difensore.