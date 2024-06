Aleotti | Uno stimolo a fare di più

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) "La nomina a cavaliere del lavoro da parte del presidente della Repubblica mi onora immensamente. Questo riconoscimento rappresenta una grande responsabilità verso il Paese e sarà da ulterioreper me, mio fratello e tutta la nostra azienda a continuare il nostro impegno a investire in Italia, per la salute dei pazienti in tutto il mondo. Un pensiero a mio padre, a cui fu conferito lo stesso titolo nel 1978. I suoi insegnamenti hanno reso mio fratello e me gli imprenditori che siamo oggi". È con queste parole che Lucia, presidente di Pharmafin, holding del Gruppo Menarini di Firenze, commenta la nomina a cavaliere del lavoro. Oggi il Gruppo Menarini è presente in 140 Paesi con un export dell’80%. Con 18 sedi produttive, di cui otto in Italia, e uno stabilimento per produrre anticorpi monoclonali, realizza 600 milioni di confezioni di farmaci l’anno.