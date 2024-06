A una settimana dal voto è alta la tensione nel Pd | stilettata di Fdi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) A unadalle elezioni si infiamma il dibattito a Castelfranco Piandiscò con botta e risposta interno al centrosinistra tra i vertici del coordinamento provinciale del Pd, che ha ribadito il sostegno al candidato Massimo Mandò, e i Dem schierati con il competitor civico Michele Rossi. E se i primi nei giorni scorsi avevano rimarcato di non riconoscersi in liste "costruite fuori da percorsi condivisi e di cui fanno parte esponenti riconosciuti del campo politico avverso, cioè della Destra", i "Democratici" ora precisano di non rinnegare la loro identità e storia ma, continuano, "il percorso e le scelte fatte nel nostro Comune si collocano totalmente al di fuori dei principi e delle regole del Partito Democratico". A conforto della tesi aggiungono come non possa essere considerato democratico appunto un iter di ostacolo al rinnovamento e al ricambio generazionale, "che considera i giovani un limite anziché una risorsa", né di sinistra un progetto retto "su una visione autoritaria e conservatrice che nega l’ascolto dei cittadini e l’apertura ai territori e alle loro comunità".