A tavola con o a fianco di Michael Imperioli

(Di sabato 1 giugno 2024) Incontrare una celebrity per le strade o nei locali di New York non è insolito. Una volta, soprattutto gli italiani, si faceva la fila per andare a sentire Woody Allen che suonava il clarinetto al Café Carlyle. Lo scorso autunno i Rolling Stones registravano in uno studio nel West Village e spesso c’erano decine di fan che, informati dal passaparola, li aspettavano fuori. Dalle parti del lungo fiume di Domino Park a Williamsburg si può incontrare Justin Timberlake che abita in zona. Sono rare le manifestazioni, che in Italia invece sono comuni, di invadenza e fanatismo per un selfie o un autografo (quelle oramai sono destinate dai ragazzini nei confronti degli influencer di grido), quindi spesso la disponibilità è massima. Non stupisce quindi che The Infatuation, un sito sui ristoranti della città, pubblichi l’elenco dei ristoranti preferiti di