Zverev a Berlino è iniziato il processo per violenza domestica Il legale | Accuse fittizie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Mentre Alexè impegnato sui campi del Roland Garros, dove ha conquistato il terzo turno, aha avuto quest’oggi inizio illegato ad un ordine di sanzione di 450.000 euro per aggressione che il tribunale distrettuale ha imposto al tennista tedesco nell’ottobre 2023 dopo essere stato accusato di aver aggredito la sua ex fidanzata Brenda Patea nel maggio del 2020. Nella prima delle dieci udienze previste in queste settimane, l’avvocato diha respinto tutte ledi aggressione. Alfred Dierlamm ha infatti affermato che lemosse dalla donna sonoe che la denuncia, presentata circa un anno e mezzo dopo il presunto incidente del maggio 2020, era strettamente collegata a una disputa sulla custodia della figlia.