Zelensky loda Biden per via libera armi

(Di venerdì 31 maggio 2024) 22.44 Il presidenteha accolto con favore il viadisull'uso dellefabbricate negli Usa per colpire la Russia. "E' un passo positivo che ci consentirà di proteggere meglio gli ucraini dal terrore russo e dai tentativi di espandere la guerra",ha dettosu X Ha sottolineato "l'importanza di continuare a compiere passi decisivi ed efficaci per garantire il vantaggio strategico del mondo democratico in questo conflitto, in cui non si determina solo il destino dell'Ucraina".