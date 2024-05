Zack Snyder dirigerà una serie prequel del cult 300

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il registaè pronto per tornare nel mondo dell’antica grecia, in via di sviluppo c’è infatti unadel suo 300. Secondo un report di Variety, infatti,avrebbe stretto accordi con Warner bros Television per dirigere e produrre unaambientata nell’universo cinematografico “300“, e che faccia daal film con Gerard Butler del 2006. La fonte ha aggiunto che lo sviluppo sarebbe al momento nelle prime fasi di realizzazione. Inoltre, Deborah, produttrice esecutiva del primo film dovrebbe tornare come produttrice esecutiva sotto il marchio Stone Quarry, così come Wesley Collier. Anche Gianni Nunnari, Mark Canton e Bernie Goldmann – tutti produttori del film originale – sono in trattative per tornare.