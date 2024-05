Yemenraid Usa-Gb su città degli Houthi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 31 maggio 2024) 7.54 Attacchi aerei angloamericani su diversi obiettivi nello Yemen, contro i ribelli. Colpite la capitale Sana e laportuale di Hodeida. Prese di mira anche le infrastrutture di telecomunicazioni a Taiz. Media controllati dagliparlano di "diversi" morti e feriti. Gli-si legge in una nota della Difesa britannica- continuano ad attaccare le navi internazionali in Mar Rosso e Golfo di Aden, da qui l'operazione per "minare le loro capacità militari".