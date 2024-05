WWE | Scaduto l’accordo con la wXw la promotion tedesca lascia il WWE Network

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nella giornata odierna è, e non è stato rinnovato,tra la wXw e la WWE per la trasmissione dei contenuti dellasu Peacock e sul WWE. La federazione di Gelsenkirchen continuerà comunque a produrre show su Youtube, abbandonando la partnership con la WWE come accaduto a tantissime altre federazioni indipendenti. Ricordiamo che a fine anno verrà chiuso definitivamente proprio il WWEcon Netflix che, a livello internazionale, sostituirà in toto il servizio di streaming lanciato nel 2014 nel periodo di Wrestlemania XXX. Su territorio americano la situazione ben diversa, con Peacock che ha sostituito ilgià da diversi anni. .