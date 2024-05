WWE | In estate scadrà il contratto di un’altra superstar

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 31 maggio 2024) La WWE si trova in mezzo ad una vera e propria ondata di contratti in scadenza e di trattative per i vari ed eventuali rinnovi. Mentre le situazioni riguardanti Drew McIntyre e Seth Rollins si sono risolte nel migliore dei modi, resta in dubbio la questione Becky Lynch. Ora, un altro nome si sta per aggiungere alla lista dei contratti in scadenza. Soltanto questione di tempo? Secondo un recente report di Fightful Select, ildi Ricochet, firmato nel 2019,quest’. Sebbene fonti interne alla WWE sianon convinte che le trattative fra le due parti inizieranno a breve, molti sostengono che altre note compagnie di wrestling potrebbero tentare di accaparrarsi la firma dell’atleta. .