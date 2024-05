WWE | Criptico messaggio di Alexa Bliss si avvicina il suo atteso ritorno?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 31 maggio 2024) Da quando i QR Code sono tornati ad infestare la programmazione WWE, i fan sono in attesa di scoprire chi incarnerà la nuova Wyatt Family. Oltre la più che logica presenza di Bo Dallas, alias Uncle Howdy, in molti sperano anche neldella partner in crime di Bray, ovvero, e dato che il suo congedo di maternità sta per terminare, le fantasie potrebbero prendere presto corpo. Il momento è giunto? L’ex campionessa femminile, ormai inevitabilmente associata al compianto Bray Wyatt, ha postato una foto del suo ultimo match in WWE corredata da questo: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lexi Cabrera (@wwe) “Vedo i vostri occhi, so che mi state guardando”.