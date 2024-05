WWE | Brock Lesnar e il suo ritorno si attende solo il via libera dei legali

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 31 maggio 2024)è ormai assente da SummerSlam 2023, sappiamo tutti che sarebbe dovuto in realtà tornare in quel della Royal Rumble e cominciare la faida che avrebbe poi portato al match contro GUNTHER a WrestleMania 40. Ma come ben sappiamo le cose non sono andate così. Sil’autorizzazioneè stato coinvolto nello scandalo riguardante Vince McMahon e per precauzione è stato “messo da parte” dalla WWE per evitare qualsiasi complicazione. Qualche settimana fa è arrivata la notizia che The Beast non c’entra nulla in tutta la questione ed è innocente e quindi da quel momento non si aspetta altro che il suo. Ma prima che avvenga c’è ancora una condizione necessaria, ovvero iWWE devono dare l’autorizzazione al suoe finché non la si avrà sarà difficile vederedi nuovo, ma da quel che si sa traspare molta fiducia a riguardo.