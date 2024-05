WWE | Altro wrestler di NXT in procinto di lasciare la compagnia | Storyline o realtà?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo i recenti licenziamenti che hanno coinvolto tutti e 3 i roster della WWE, undi seconda generazione sembrerebbe a un passo dall’abbandonare il territorio di sviluppo gestito da Shawn Michaels, si tratta di Brooks Jensen, figlio di Bull Buchanan la cui ultima apparizione on screen risale alla puntata del 19 marzo, nella quale prese le valigie e lasciò il Performance Center in seguito a un cocente Squash subito dal campione Nordamericano Oba Femi l’NXT prima. Il tutto faceva pensare a unache avrebbe visto il ritorno di un redento Brooks nello show per ambire a lidi più importanti, come sta facendo il suo ex tag team partner Josh Briggs, reo di aver messo in piedi il miglior match di Stand&Deliver contro Dijak e lo stesso Oba Femi.