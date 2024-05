Wilander | Djokovic è diventato un giocatore normale ha perso l’istinto omicida

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2024), “un”. Chi l’avrebbe mai detto che avremmo letto una cosa simile, sull’Equipe, firmata da Mats. Non è blasfemia, è un’analisi del momento che affronta il più vincentedi tennis della storia. Scrive(a sua volta un ex numero 1 del mondo) che ora è umano, non “mediocre”, ma insomma è “come tutti gli altri”. Per una ragione mentale e tecnica. “Hala fiducia. È come se fosse tornato ad essere un essere umano. È difficile per lui concentrarsi completamente su ogni partita. Ma è successo a tutti i numeri 1 del mondo che lo hanno preceduto. Il suo problema è soprattutto mentale. Si vede che ci sta provando, ma non è pronto a morire in campo. È una questione di investimento emotivo, di volontà, di istinto”.