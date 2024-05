Welcome to Derry | Bill Skarsgård torna nei panni di Pennywise per la serie HBO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 31 maggio 2024) È confermato,riprenderà il ruolo diil Clown nellaprequel di IT. Potevamo sperare in una scelta migliore per il ruolo del terribile pagliaccio? Dopo il successo dei due film adattamento del capolavoro di Stephen King – successo dovuto in gran parte dall’inquietante interpretazione dicome– l’attore svedese tornerà nella stessa parte per il nuovo capitolo seriale di questa storia. Squadra vincente non si cambia:reciterà e sarà produttore esecutivo dellae si riunirà con altri membri chiave del franchise cinematografico di It, tra cui il regista dei due film Andy Muschietti, la produttrice Barbara Muschietti e il co-produttore di Capitolo Due Jason Fuchs, che hanno sviluppato insieme l’adattamento televisivo del classico horror di Stephen King, oltre agli altri produttori dei film, Roy Lee e Dan Lin.