Welcome to Derry | Bill Skarsgård riprenderà il ruolo di Pennywise nella serie prequel di It

(Di venerdì 31 maggio 2024)toildidi It Il romanzo horror It di Stephen King è uno dei titoli più amati e ha trasceso il mondo della cultura pop. Dopo il film It del 2017 e il sequel It – Capitolo Due, diretti da Andrés Muschietti, con protagonistanei panni del clown titolare che terrorizza la città immaginaria di, nel Maine, è stata ufficializzata unadal titoloto. Questa avrà come protagonisti i già annunciati Madeleine Stowe, Stephen Rider, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar. Come annunciato ora da Deadline,ildel clowncontinuerà così ad avventurarsi nel mondo dell’horror, dopo aver preso parte a progetti come Barbarian del 2022 e il prossimo adattamento di Nosferatu con Willem Dafoe, Lily Rose-Depp, Nicholas Hoult e Emma Corrin.